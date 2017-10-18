وزير الأوقاف اليمني: اليمنيون يُقتلون بفتوى من الحوثيين (فيديو)

قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف باليمن إن الشعب اليمني يتم قتله بناء على فتوى دينيه أفتى بها الحوثي، تفيد بأن الشعب اليمني كله من الدواعش، ومن القاعدة، وكلهم خارجون عن إطار السيد الذي يملكهم.

وأضاف أن هناك فتاوى أخرى تتهم شعب اليمن بأنه عميل للأمريكان وإسرائيل في حين لم يتم قتل أي أمريكي في اليمن ولكن يتم قتل اليمنيين.

وقال لـ إرم نيوز: “إننا نتصدى لكل محاولات الحوثيين لتفتيتنا والقضاء علينا، وآخرها رفضنا لتغييره في مناهج التعليم التي يتعلمها أبناؤنا”.

وندد عطية بإهمال منظمات حقوق الإنسان وموقف الأمم المتحدة من عمليات القتل التي يرتكبها النظام الحوثي، قائلاً: “أمس تم قتل 10 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 14 عامًا ولم يتم إصدار أي قرار من أي جهة حقوقية عالمية تدين الحادث”.

وأشار إلى أن البيان الذي صدر من مجلس الأمن، يعد التفافاً حول قراراته السابقة التي أكدت الاعتماد في أي حل سياسي باليمن على مخرجات الحوار الوطني الذي كان برعاية خليجية.