مقتل وإصابة 11 من الحوثيين وقوات صالح بالجوف

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء الاثنين، بمقتل سبعة عناصر من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وإصابة أربعة آخرين في معارك بمحافظة الجوف /143 كيلومترا شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني، قوله إن المعارك تركزت غرب منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، في حين شنت وحدة المدفعية بجبهة خب والشعف قصفاً عنيفاً استهدف مواقع المليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) وأدى إلى تدمير آليات ومواقع لهم.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني بمديرية المتون، غرب محافظة الجوف، شنت كذلك قصفاً مدفعياً استهدف آليات ومواقع تابعة للمليشيا بجبهة مزوية.

وذكر المصدر أنه، وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على أهداف متحركة للمليشيا الانقلابية في جبهة الغريميل وحرشة والراكة شمال مديرية خبر والشعف.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، حسب المصدر نفسه، غارات استهدفت مواقع للمليشيا في جبهة الساقية بالمصلوب غرب محافظة الجوف، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الان.

وتشهد عدة مواقع في محافظة الجوف معارك مستمرة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف، في حين تقول القوات الحكومية أنها باتت مسيطرة على معظم المناطق في المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية.