ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في محافظة الجوف

واصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، لليوم الثالث على التوالي، تكبيد ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، خسائر فادحة في الأرواح البشرية والعدة والعتاد العسكري، وذلك في المعارك الدائرة في جبهات محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

واندلعت، اليوم الأربعاء، معارك وصفتها مصادر عسكرية بالعنيفة والضارية، وذلك في جبهة مزوية بمديرية المتون غرب محافظة الجوف، نفذت فيها قوات الجيش اليمني قصفًا مدفعيًا استهدفت من خلاله مواقع وتحصينات الميليشيات.

ونقلت مواقع يمنية عن مصدر يمني عسكري قوله :”اندلعت مواجهات عنيفة ومعارك ضارية، في مختلف المواقع بجبهة مزوية التابعة لمديرية المتون غرب محافظة الجوف”.

وأضاف المصدر: “نفذ الجيش اليمني قصفًا مدفعيًا، استهدف مواقع وتحصينات الميليشيات بشكل مباشر، مما أجبر الميليشيات على التقهقر والاختباء في المزارع وبين المواطنين واتخاذهم دروعًا بشرية”.

وأشار المصدر إلى أن: “الجيش اليمني خاض في الساعات الأولى من فجر اليوم، مواجهات هي الأعنف، مع الميليشيات الانقلابية، غرب صبرين بمديرية خب والشعف”.

ولفت المصدر العسكري إلى أن: “جبهات محافظة الجوف شهدت، خلال اليومين الماضيين، تصعيدًا وعملًا عسكريًا في جبهات المصلوب والمتون، والغيل، تمكن الجيش اليمني خلالها من تحرير مواقع جديدة وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية ومادية”.