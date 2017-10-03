الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة قرب الحدود السعودية‎

سيطر الجيش اليمني على مواقع جديدة في مديرية “كتاف والبقع” في محافظة صعدة قرب الحدود السعودية.

وقال مصدر عسكري في محور البقع التابع للمنطقة العسكرية الخامسة، إن “القوات الحكومية خاضت معركة شرسة ضد مليشيا الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح بجبهة ثأر صلة، تمكنت على إثرها من السيطرة على عدة مواقع، منها تبة عبدالعزيز، ومواقع الشطيبات التي تقع على مشارف كتاف مركز مديرية كتاف والبقع، إضافة إلى موقع كان قد سيطر عليه مسلحو الحوثي وأتباع صالح الأسبوع الماضي”.

وأضاف المصدر إلى أن “قوات الجيش تمكنت أيضًا خلال العملية العسكرية من اغتنام أسلحة بينها قذائف آر بي جي، وصواريخ لو وأسلحة شخصية”.

وأشار إلى أن “مدير المركز الإعلامي بلواء الفتح أبو حمزة الصعدي، أصيب بجراح وصفت بالمتوسطة خلال مشاركته في تغطية العملية العسكرية”.

وفتح الجيش اليمني منذ نحو عام، جبهتين بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، وبالتحديد في مديريتي “باقم”، و”كتاف والبقع” الحدودية مع السعودية، وأحرز تقدماً من خلال السيطرة على بعض المواقع.