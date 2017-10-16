للمرة الأولى.. قصف جوي على معسكرين لتنظيم داعش في اليمن

المصدر: ا ف ب

تعرض معسكران تابعان لتنظيم داعش المتشدد في اليمن إلى قصف من قبل طائرات من دون طيار، اليوم الإثنين، في أول ضربات جوية ضد أهداف للتنظيم في البلد الغارق في نزاع مسلح، بحسب مصادر أمنية يمنية.

وقُتل عدد من عناصر التنظيم وأصيب آخرون بجروح في الغارتين ضد المعسكرين الواقعين في محافظة البيضاء وسط اليمن، وفقًا للمصادر ذاتها.

وتقوم طائرات أمريكية من دون طيار بشكل مستمر بقصف أهداف ضد جماعة “قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب”، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، والذي تعتبره واشنطن أخطر فروع الجماعة في العالم.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها مصادر أمنية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن وقوع غارات ضد مواقع لتنظيم داعش، في البلد الذي يشهد نزاعًا مسلحًا داميًا.

وأوضحت المصادر أن زعماء قبائل في مديريتي محن والشرية منعوا أهالي القتلى من انتشال الجثث، والاقتراب من منطقتي المعسكرين اللذين يطلق عليهما “معسكر أبو بلال الحربي” و”معسكر أبو محمد العدناني”.

وأبو بلال الحربي هو المسؤول العسكري لتنظيم داعش في اليمن.

ولم تحدد المصادر الجهة التي تقف خلف عملية القصف، إلا أنها رجحت أن تكون الطائرات أمريكية.

وشهد اليمن أول هجمات لتنظيم داعش في آذار/مارس 2015، حين قُتل 142 شخصًا في سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد شيعية وتبناها التنظيم.

ويعود آخر الهجمات الكبرى التي تبناها التنظيم إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حين قُتل 48 جنديًا في هجوم انتحاري استهدف مركز تجنيد.

وبعيد هذا الهجوم، وصف تنظيم القاعدة تنظيم داعش بالجماعة “المنحرفة”، وأدان في بيان الهجوم الانتحاري.