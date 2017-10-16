داعش يعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخين على إسرائيل

أعلن تنظيم داعش المتشدد، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن إطلاق صاروخين على إسرائيل انطلاقا من شبه جزيرة سيناء المصرية أمس الأحد.

وقال التنظيم في بيان نشر على الإنترنت، “إن ولاية سيناء أطلقت صاروخين من طراز جراد على مدينة أشكول جنوب إسرائيل الأحد.”

وقد دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل الليلة الماضية، وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من سيناء على إسرائيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت جماعة متشددة تنشط في شمال سيناء، أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش عام 2014 وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء في مصر.