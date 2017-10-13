هادي: ليس بإمكان أي جهة نافذة احتكار تمثيل اليمن

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، “إنه ليس بإمكان حزب ولا قبيلة ولا تيار نافذ، احتكار تمثيل البلاد أو التفرد بحكمها دون الآخرين”.

وجاء ذلك في كلمة له عشية مهرجانات دعا لها الحراك الجنوبي، المطالب بالانفصال وقوى أخرى في عدن، جنوبي البلاد، بمناسبة الذكرى الـ54 لثورة 14 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني لجنوبي اليمن.

ودعا هادي، في كلمته التي تأتي بمناسبة الذكرى ذاتها، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، اليمنيين إلى “المحافظة على الوطن والقبول ببعضهم ليتسع للجميع، والترفع عن الأحقاد”

وشدد هادي، الذي تشهد بلاده حربًا من 3 أعوام، على أن “الجنوب والوطن عموما لن يكون وطنًا إلا عندما يتسع لجميع أبنائه” على حد قوله.

وأهاب هادي بجميع اليمنيين في الشمال والجنوب، أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه بلادهم والترفع عن الإضرار بالوطن، والمضي في استعادة الدولة من الحوثيين وقوات صالح، بحسب تعبيره.

وقال الرئيس اليمني، إن “ما يجري الآن في بعض المحافظات من محاولة لفتح ملفات الماضي هي محاولات بائسة ولن نسمح بذلك، وعلى المتعطشين لاستجرار الماضي وفتح ملفاته مغادرة هذا الوهم”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وجّه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الأجهزة الأمنية في محافظة عدن بمنع أي اعتقالات إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، بعد حملة اقتحامات نفذتها سلطات أمنية على مقرات حزب الإصلاح الإخواني واعتقال 11 من كوادره.

ودعا بن دغر، وفقا للوكالة الرسمية، كافة الجهات التي ترتب للاحتفال بثورة 14 تشرين الأول / أكتوبر، إلى “ضبط النفس، وعدم الانجرار نحو التصادم والاشتباك، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين”.

وفضلاً عن دعوات الانفصال الجنوبية، ونشاط لتنظيم القاعدة، تدور في اليمن، منذ نحو 3 أعوام، حرب تسببت في تردي الأوضاع المعيشية في أفقر بلد عربي، وتدور هذه الحرب بين القوات الحكومة اليمنية، مدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة “الحوثي” والرئيس السابق، علي عبد الله صالح.