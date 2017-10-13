للمرة الثانية.. السعودية تقدم المساعدة لعلاج الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

كشفت تقارير إعلامية عن سماح التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لطاقم طبي روسي بمعالجة الرئيس اليمني السابق ،علي عبدالله صالح، بعد تدهور صحته بصورة مفاجئة وإنقاذ حياته.

ونقل موقع “قناة العربية” عن مصدر يمني أن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدخل لإنقاذ حياة الرئيس اليمني المخلوع بعد تدهور صحته بشكل مفاجئ.

وكشف المصدر أن التحالف سمح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء، للإشراف على حالته.

ونقلت مواقع يمنية عن مصدر مسؤول في مكتب الرئيس اليمني السابق ، يوم الجمعة، قوله: “إنه تم إجراء عملية جراحية لـصالح وصفت بالناجحة، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء وذلك بعد أن سمح التحالف بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء، للإشراف على معالجته”.

وقال موقع “المؤتمر نت” الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه المخلوع “إن الحالة الصحية لصالح مستقرة”، مضيفا أن صالح عبر عن شكره وتقديره للبعثة الطبية الروسية، وكل من قدّم لها التسهيلات، وللكادر الطبي والفني اليمني، الذي شارك مع البعثة الطبية الروسية في إجراء الفحوصات والعملية الجراحية.

وبحسب الموقع فإن صالح، سيواصل علاج بعض الإصابات التي كان قد تعرض لها جراء تفجير جامع دار الرئاسة في يونيو/حزيران 2011، والذي تولت السعودية حينها علاجه في مستشفياتها لأشهر حتى تماثل للشفاء من إصاباته.