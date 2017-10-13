توافد الحشود لإحياء ذكرى ثورة 14 أكتوبر في عدن

توافد الحشود لإحياء ذكرى ثورة 14 أكتوبر في عدن

المصدر: فريق التحرير

تمر يوم السبت الذكرى الرابعة والخمسون لـ” ثورة 14 أكتوبر“، حيث يحتفل جنوبيو اليمن  بهذه المناسبة بإقامة عدة فعاليات مختلفة، تخليدًا لذكرى الشرارة الأولى للثورة ضد المستعمر البريطاني في نفس اليوم من العام 1963.

ودعا الناشطون الجنوبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليمنيين للمشاركة بكثافة، والتفاعل مع هذه المناسبة التي تأتي في ظروف استثنائية تعيشها البلاد، نتيجة انقلاب جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مستخدمين وسم #ثورة 14_ أكتوبر.

وإحياءً لهذه الذكرى، من المقرر أن تقام عدة فعاليات من أبرزها مهرجان خطابي ضخم في ساحة العروض بمدينة خورمكسر وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث بدأ المئات بالتوافد إلى الساحة لتدشين الاحتفالات بهذه المناسبة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من أجل تأمين الاحتفالات.

وكانت ثورة 14 أكتوبر قد انطلقت في عام 1963م في اليمن الجنوبي ضد الاستعمار البريطاني آنذاك، وبدأت من جبال ردفان، بقيادة راجح بن غالب لبوزة، الذي قُتل مع مغيب شمس ذات اليوم، حيث شنت وقتها قوات الانتداب البريطاني حملات عسكرية استمرت ستة أشهر، اعتقلت خلالها المئات وتشرد على إثرها آلاف المدنيين العزل، مخلّفة كارثة إنسانية فظيعة جعلت أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني يدين تلك الأعمال اللاإنسانية في ذلك الوقت.

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