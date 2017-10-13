توافد الحشود لإحياء ذكرى ثورة 14 أكتوبر في عدن

تمر يوم السبت الذكرى الرابعة والخمسون لـ” ثورة 14 أكتوبر“، حيث يحتفل جنوبيو اليمن بهذه المناسبة بإقامة عدة فعاليات مختلفة، تخليدًا لذكرى الشرارة الأولى للثورة ضد المستعمر البريطاني في نفس اليوم من العام 1963.

ودعا الناشطون الجنوبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليمنيين للمشاركة بكثافة، والتفاعل مع هذه المناسبة التي تأتي في ظروف استثنائية تعيشها البلاد، نتيجة انقلاب جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مستخدمين وسم #ثورة 14_ أكتوبر.

ندعو الله التوفيق ونجاح كل الفعاليات احتفاءً بذكرى ثورة #١٤_أكتوبر في كل الساحات في #عدن وكل المحافظات وتظهر شعبنا بمظهر مشرّف أمام العالم — عبدالسلام عاطف جابر (@binatiff) October 13, 2017

#ثورة_14_من_اكتوبر

هيا الثورة الحقيقية لانها ثورة ضد مستعمر اجنبي الاستعمار الانجليزي

وبايدي يمنية دون مساعدة احد

الرحمة والخلود للشهداء pic.twitter.com/Iqi6baFtiA — محمد صالح الحطام (@muhmmedkda) October 13, 2017

يوم 14 اكتوبر عام 1963 م

​يوم الحرية​

​يوم خلده التأريخ​

​يوم دحر المستعمر​ البريطاني من جنوب اليمن

#​ثورة_أحرار​ انطلقت من جبال #ردفان — المخابرات اليمنية (@Defend_Yemen) October 13, 2017

اخبار يمنية عاجلة – المئات يتوافدون إلى ساحة العروض لتدشين الاحتفالات بذكرى ثورة 14 أكتوبر https://t.co/vkQNvPCAGK pic.twitter.com/lh4NVxUZ0y — حضرموت نت (@7adramout_net) October 13, 2017

وإحياءً لهذه الذكرى، من المقرر أن تقام عدة فعاليات من أبرزها مهرجان خطابي ضخم في ساحة العروض بمدينة خورمكسر وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث بدأ المئات بالتوافد إلى الساحة لتدشين الاحتفالات بهذه المناسبة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من أجل تأمين الاحتفالات.

الفرقة الشعبيه تتغنى على الرقصة الشبوانيه: قولو لمجلسنا تقدم الشعب اليوم ثار .. بشارع مدرم وتشارك شعب الجنوب بعيد ثورة ال 14 أكتوبر.#مدرم pic.twitter.com/iL1x2opWPE — علي بافقير™ (@A_bafgeeer) October 13, 2017

وكانت ثورة 14 أكتوبر قد انطلقت في عام 1963م في اليمن الجنوبي ضد الاستعمار البريطاني آنذاك، وبدأت من جبال ردفان، بقيادة راجح بن غالب لبوزة، الذي قُتل مع مغيب شمس ذات اليوم، حيث شنت وقتها قوات الانتداب البريطاني حملات عسكرية استمرت ستة أشهر، اعتقلت خلالها المئات وتشرد على إثرها آلاف المدنيين العزل، مخلّفة كارثة إنسانية فظيعة جعلت أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني يدين تلك الأعمال اللاإنسانية في ذلك الوقت.