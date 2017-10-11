اليمن.. أمن عدن يعتقل قيادات إخوانية غداة اغتيال إمام مسجد “الشيخ زايد”

اتهم حزب “التجمع اليمني للإصلاح” الذراع السياسي للإخوان في اليمن، اليوم الأربعاء، عناصر أمن، باعتقال الأمين المساعد للحزب من منزله، وقيادات وناشطين آخرين عقب اقتحام مقر الحزب في منطقة القلوعة، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال الحزب ،في بيان، إن الأمن داهم ،فجر اليوم، منزل محمد عبدالملك، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح في عدن، فيما اقتحمت قوة أمنية أخرى مقر الحزب ،واعتقلت ستة آخرين ،بينهم أمين عام نقابة الأطباء في عدن.

وطالب البيان “بسرعة الإفراج عن المعتقلين”، مؤكدًا “حقه القانوني في إعادة الاعتبار لهم ،ورفضه القاطع لهذه الإجراءات، والتحقيق فيما حدث”.

ولم تصدر عن الجهات الأمنية الرسمية في عدن، أي بيانات، تعقيبًا على ما أورده بيان حزب الإصلاح.

ويأتي ذلك وسط موجة حوادث أمنية بعدن، أبرزها مقتل رجل الدين الشيخ ياسين العدني ،إمام مسجد الشيخ زايد في المدينة بعبوة ناسفة.