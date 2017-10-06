مقتل 11 عنصرًا من الحوثيين في معارك بتعز

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الجمعة، بمقتل 11 عنصرًا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة تعز /275 كم جنوب صنعاء/.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في الجبهتين الغربية والشرقية للمحافظة، إثر محاولة تسلل الميليشيات (الحوثيين وقوات صالح)، على مواقع الجيش.

وأكدت المصادر تصدي قوات الجيش الوطني للهجوم، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرًا من الميليشيا وإصابة آخرين.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع الميليشيات في مناطق الاشتباكات غرب تعز، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية لهم.

وتشهد محافظة تعز، وهي أكثر المحافظات اليمنية سكانًا، معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف العام، بتدخل من قوات التحالف العربي المساندة للقوات الحكومية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلًا عن تردي الأوضاع الإنسانية فيها بشكل كبير.