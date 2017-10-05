وزير يمني يتّهم الحوثيين بـ”إطلاق الرصاص” على فريق تابع لمنظمة دولية

اتَّهم وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد الرقيب فتح، الخميس، جماعة الحوثي بـ”إطلاق الرصاص” على فريق تابع لمنظمة في محافظة إب، جنوب صنعاء.

وأعرب الوزير، الذي يرأس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عن “إدانته الشديدة لاستمرار انتهاكات الميليشيات الانقلابية بحق المنظمات العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأشار الوزير إلى أنه تم “إطلاق الرصاص الحي من قبل الميليشيات على فريق المنظمة الطبية الدولية، غرب محافظة إب، أثناء تنفيذها لأحد المشاريع الإغاثية في المنطقة”.

وأوضح الوزير أن “هذه الأعمال تتنافى مع كافة القوانين الدولية المنظمة للمجاليْن الإغاثي والإنساني، ودعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إلى إدانة هذا العمل الإجرامي”.

كما طالب الوزير، ماكغولدريك “بتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وإبلاغ الأمم المتحدة بتصرفات الميليشيات الإرهابية بحق المنظمات الإغاثية”.

وحمَّل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة العاملين في القطاعين الإغاثي والإنساني، وإعاقة جهود العملية الإنسانية.

وكانت مصادر محلية، ذكرت يوم أمس الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا النار على فريق تابع للهيئة الطبية الدولية أثناء تنفيذه لعمليات نظافة، وإزالة مخلفات بمنطقة “قحزة” في محافظة إب.