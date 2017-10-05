اليمن.. مقتل قيادي بارز موالٍ لقوات الشرعية بتعز

أفاد مصدر عسكري يمني، أن قيادياً بارزاً في المقاومة الموالية للقوات الحكومية، قتل برصاص مسلحين مجهولين، مساء اليوم الخميس، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال عبد الرحمن صالح، المتحدث باسم كتائب “أبي العباس”، للّواء 35 مدرع، التابع للقوات الحكومية، إن مسلحين اثنين على دراجة نارية، أطلق أحدهما النار من بندقية على رأس معاذ نعمان، قائد كتائب “أبي العباس”، من مسافة قريبة.

وتخضع معظم أجزاء مدينة تعز، لسيطرة القوات الحكومية، لكن الحوثيين، لا يزالون يفرضون حصاراً عليها من جميع المنافذ الرئيسة، عدا منفذ الضباب الفرعي.