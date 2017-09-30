مقتل أحد قيادات الجيش اليمني إثر مواجهات مع الحوثيين في الجوف

قال متحدث عسكري يمني إن قائدا في الجيش الوطني قتل، اليوم السبت، خلال اشتباكات مع مسلحي ميليشيا الحوثي وحلفائها من مسلحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، شمال البلاد.

وأوضح العقيد عبدالله الأشرف، الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني (تضم محافظات صعدة وعمران والجوف/ شمالا) أن “القيادي هادي بن علي بن بدرة قتل بانفجار لغم أرضي خلال مشاركته في معارك ضد الحوثيين وقوات صالح في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف”.

وأضاف الأشرف أن “بن بدرة من قيادات اللواء الأول حرس حدود التابع للجيش، ويعتبر أحد الزعماء القبليين في المحافظة”.

وأمس الجمعة أعلن الجيش اليمني، أن “قوات اللواء الأول حرس حدود نفذت عملية نوعية ومباغتة ضد الحوثيين، وسيطرت خلالها على معسكر الغريمين شمال مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”.

واستعاد الجيش اليمني السيطرة على 80% من مساحة الجوف، بحسب رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي وصالح، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.