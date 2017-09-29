الجيش اليمني يسيطر على أكبر معسكر لميليشيات الحوثي وصالح في الجوف

سيطر الجيش اليمني على معسكرٍ لميليشيات الحوثي والرئيس السابق، علي عبد الله صالح في محافظة الجوف شمالي البلاد، بحسب مصدر عسكري، اليوم الجمعة.

وقال المصدر لموقع “سبتمبر نت”: إن “قوات اللواء الأول حرس حدود نفذت عملية نوعية ومباغتة سيطرت خلالها على معسكر الغريمين شمال مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”.

وأوضح المصدر، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، أن العملية “رافقها قصف لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية الداعمة للقوات الحكومية”.

وأضاف أن معسكر الغريمين هو “أحد أكبر المعسكرات” في محافظة الجوف، التي تمتد إلى الحدود مع السعودية.

واعتبر المصدر العسكري أن السيطرة على هذا المعسكر تجعل مديرية اليتمة تحت مرمى نيران القوات الحكومية، إضافة إلى معسكر أجاشر العطفين، أحد معسكرات ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية خب والشعف.

واستعاد الجيش اليمني السيطرة على 80% من مساحة محافظة الجوف، بحسب رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في أبريل/ نيسان الماضي.