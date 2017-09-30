حوثيون يقتحمون مكتب وزير الصحة الموالي لصالح بحكومتهم ويعينون بدلًا منه

اتهم وزير الصحة بحكومة الحوثي وصالح، محمد سالم بن حفيظ، الموالي للرئيس السابق، السبت مسلحين حوثيين باقتحام مكتبه في صنعاء، وإصدار قرار بتعيين أحد قادتهم بدلا منه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير في الحكومة غير المعترف بها دوليا، لوكالة “خبر” التابعة لعلي عبد الله صالح.

ومنذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، تشهد العلاقة بين الحليفين مليشيات الحوثي ووصالح، أزمة هي الأعمق منذ سنوات.

وقال بن حفيظ :إن”مجاميع مسلحة برفقة وكيل الوزارة المقال، القيادي الحوثي عبدالسلام المداني وقيادي آخر يدعى نشوان العطاب، اقتحمت مبنى الوزارة أثناء انعقاد اجتماع طبي”. وأوضح أنه اضطر لإلغاء الاجتماع وإبلاع الحضور بعقده في وقت آخر.

وأضاف أنه انصرف إلى مكتبه، لكن المسلحين لحقوا به مجددا هناك، وفي مقدمتهم القياديان الحوثيان “العطاب” و”المداني”، بحسب الوكالة ذاتها.

واتهم الوزير، “العطاب”، بإشهار المسدس في وجهه والتهديد باعتقاله، لولا تدخل مدير مكتبه.

وأشار أنه غادر مبنى الوزارة واتجه إلى منزله، تجنبا لحدوث ما لا يُحمد عقباه، وأن القياديين الحوثيين كانوا يصرخون ويطالبون مسلحيهم باعتقاله.

وذكر بن حفيظ ، إن المسلحين الحوثيين قاموا بإغلاق مكاتب الوزارة، وأصدروا قرارات بتعيين “المداني” وزيرا للصحة، وتعيين مدير مكتب جديد له.

ووفقا للوزير، فإن القيادي الحوثي، “ليست له أي صفة قانونية لدخول مبنى الوزارة والتدخل في شؤونها”.

وتقول وسائل إعلام محلية:” إن المؤتمر الطبي الذي تم اقتحامه من قبل الحوثيين، كان بحضور مندوبين من منظمة الصحة العالمية وكان من المفترض أن يناقش نتائج حملة تطعيم شلل الأطفال”.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة وجود خلافات سابقة بين الرجلين بن حفيظ والمداني، أخذت منحا جديدا بإقالة وزير الصحة، للقيادي الحوثي من منصب وكيل الوزارة.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي عادت وعينت “المداني” نائبا للوزير، الأمر الذي رفضه حزب صالح المؤتمر الشعبي.

وتعيش مليشيا الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الجناح الموالي صالح، أزمة عميقة، على خلفية مهرجانات منفردة لاستعراض القوة في 24 أغسطس/آب الماضي.