أحزاب يمنية تدعو هادي لرفض استقالة محافظ تعز

دعت أحزاب رئيسة يمنية، الخميس، رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، إلى رفض استقالة محافظ تعز علي المعمري، التي تقدم بها قبل أيام.

جاء ذلك في بيان صادر عن تكتل أحزاب اللقاء المشترك، المكون من أحزاب المعارضة الرئيسة في اليمن، وهي: الإصلاح، والاشتراكي، واتحاد القوى الشعبية، والحق.

وقالت الأحزاب في بيانها المشترك، إنها “تدعو رئاسة الجمهورية والحكومة إلى رفض استقالة المحافظ المعمري وتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل جهوده”.

وكان المحافظ قد قدم استقالته الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على رفض البنك المركزي اليمني في عدن، صرف رواتب موظفي محافظة تعز.

وأشار بيان الأحزاب إلى أن المحافظ جرى تنصيبه، بناء على توافق الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.

كما دعا البيان، المحافظ المعمري، إلى العدول عن استقالته والبقاء في منصبه، مع ضرورة عودته لمزاولة عمله من مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

ويحاصر مسلحو الحوثي مدينة تعز، التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وفي 18 أغسطس/ آب 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطرت على طريق الضباب.