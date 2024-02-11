إسرائيل تضفي الغموض على عمليتها المرتقبة في رفح لمفاجأة السنوار

أضفت قيادة الجيش الإسرائيلي قدراً كبيراً من الغموض على عمليتها المرتقبة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك أملاً منها في مباغتة يحيى السنوار القائد العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

وتلاحق إسرائيل يحيى السنوار منذ تنفيذ حركة حماس هجومها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، وتبحث عنه في كل شبر في قطاع غزة، سعياً لاغتياله أو اعتقاله، متهمة إياه بأنه العقل المدبر للهجوم.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد قالت إن الاتصال بين السنوار وقيادة حركة حماس في الخارج انقطع منذ عدة أيام، وأن السنوار بات يتنقل من مكان إلى آخر ومن نفق إلى الثاني، دون معرفة مكانه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أبلغ الوزراء خلال جلسة الحكومة أن الجيش صادق على خطط لعملية عسكرية في رفح.

وقال هاليفي إنه صادق على خطط العملية البرية في رفح وأنه سيعرض الخطة على المستوى السياسي بمجرد أن يطلب ذلك، مضيفاً: "نحن مستعدون للتنفيذ".

وكان اللواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، قد طلب من هاليفي تجنب تقليص القوات في قطاع غزة، لتعزيز جهود الجيش في توسيع عمليته العسكرية.