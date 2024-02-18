العليمي يبدي رغبة اليمن في المشاركة بتأمين الملاحة الدولية

أبدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، عن رغبة جادة لدى حكومته في أن تكون شريكاً بدعم أمن الملاحة الدولية.

ودعا العليمي، المجتمع الدولي، إلى دعم قدرات القوات العسكرية الشرعية، العملياتية، للتحكم بنطاقها السيادي في البحر، ما يخوّل لها أن تكون شريكاً فاعلاً في المراقبة والإنذار والتدخل.

ولفت العليمي، السبت، في جلسة نقاشية خُصصت للحديث عن اليمن وأوضاع البحر الأحمر، على هامش مؤتمر الأمن الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية، أنه "طالما منطلق هذه التهديدات هو البر، فإن المعالجة تبدأ من البر، وهذه مسألة يمنية بالدرجة الأساس".

كما شدد أنه "إذا ما أراد المجتمع الدولي إنهاء قرصنة ميليشيا الحوثي على البحر الأحمر، بشكل فعلي، فيجب عليهم، "التعامل مع منبع هذا التهديد، واستئصاله من جذوره، الذي لن يتأتى إلا بإنهاء الانقلاب في اليمن، واستعادة مؤسسات الدولة".