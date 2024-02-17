ميليشيا الحوثي تتبنى استهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر

تبنت ميليشيا الحوثي إطلاق صواريخ على ناقلة النفط البريطانية "بولوكس" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الميليشيا، يحيى سريع، عبر منصة "إكس" إن عملية استهداف الناقلة تم "بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وكان الجيش الأميركي أعلن قبل أيام أن "الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن، وأن إحدى السفن أبلغت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات".

وأجبرت هجمات ميليشيا الحوثي، عددا من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، حسبما ذكرت وكالة "رويترز.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أصدرته اليوم السبت أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالب نظيره نظيره الصيني وانغ يي، خلال لقائهما أمس الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن ، بأن تستخدم بلاده "نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين بخصوص هجماتهم في البحر الأحمر".