البرازيل: الإنسانية تخذل المدنيين في غزة

قالت الحكومة البرازيلية، اليوم الجمعة، إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس لها "حدود أخلاقية أو قانونية"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، "الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح".

وكان قد أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بوقت سابق على اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قائلاً إن ما تفعله هناك "ليس حرباً بل إبادة".

ونشر الرئيس البرازيلي عبر حسابه في "إكس"، قائلاً: "أنا أؤيد إنشاء دولة فلسطينية حرة ذات سيادة، وأتمنى أن تعيش هذه الدولة الفلسطينية في وئام مع دولة إسرائيل".