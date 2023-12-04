مسؤولة في "أونروا" لـ"إرم نيوز": شح المواد الإغاثية يهدد بتوقف خدماتنا في غزة

قالت مسؤولة في "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في غزة (أونروا)، إن المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع عبر معبر رفح البري "لا تقارن بالاحتياجات اليومية للنازحين ولا تكفي لتقديم الخدمات الإغاثية".

وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، أضافت نائبة مدير الإعلام في الأونروا، إيناس حمدان، أن "التقارير الأخيرة للأونروا رصدت تدنياً كبيراً في عدد الشاحنات الإغاثية التي تدخل للقطاع، وهي قليلة جداً ومتقطعة"، لافتةً إلى أن قطاع غزة يحتاج لعدد أكبر من الشاحنات الإغاثية.