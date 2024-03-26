رغم دعوات حماس لوقفها.. أمريكا: سنواصل إلقاء المساعدات جوا على غزة

أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ستواصل" إلقاء مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة.

وجاء الإعلان الأمريكي بعد دعوة حركة حماس إلى وقف تلك العمليات؛ إثر حوادث غرق وتدافع أسفرت عن مقتل 18 شخصًا.

وقال المتحدث إن "عمليات إلقاء المساعدات بواسطة مظلات هي إحدى الوسائل العديدة التي نستخدمها لتقديم المساعدة التي يحتاج إليها فلسطينيو غزة بشكل ملح، وسنواصل القيام بذلك".

وأكد، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، "العمل من دون هوادة من أجل وصول مزيد من المساعدة الإنسانية من طريق البر".