سفير فلسطين في روسيا: باقون على أرضنا

أكد السفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل، أن الفلسطينيين باقون على أرضهم رغم كل الإجراءات الإسرائيلية، ولن يتم تهجير أصحاب الأرض من أرضهم.

وقال نوفل لـ"إرم نيوز"، "نستند إلى عمقنا العربي والإسلامي في مصر والأردن والإمارات والسعودية والخليج وكل الدول العربية والإسلامية، رأينا موقف الإمارات التي قدمت 20 مليون دولار لأهلنا في غزه في هذه الأزمة الصعبة، وهي دائما يخرج منها الكثير من هذه المواقف الإنسانية الداعمة، نحن بحاجة إلى موقف عربي أكثر تماسكا وأكثر تضامنا وأكثر دعما لفلسطين وشعب فلسطين والقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة".

وحول الموقف الروسي من الأزمة الراهنة في غزة، شدد على أن "الموقف الروسي داعم لحل الدولتين، كما تطور هذا الموقف للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، دائما روسيا تقف إلى جانب فلسطين في الكثير من القضايا، وخلال التصعيد الإسرائيلي دانت روسيا ما يحدث في غزة".

وفيما يخص إخلاء الروس أو من يحملون الجنسية الروسية من قطاع غزة، أفاد بأن "هناك محاولات حثيثة لإخراجهم، فيما يجري الحديث عن محاولات لإخراجهم خلال الأيام المقبلة، لكن هذا الأمر بحاجة إلى موافقات إسرائيلية ومصرية، نحن على تواصل لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بهذا الأمر".