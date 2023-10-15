الجيش الإسرائيلي يواصل السماح لسكان غزة بالنزوح جنوبًا

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه سيواصل السماح للمدنيين الفلسطينيين الفارين من القتال في قطاع غزة بالنزوح جنوبًا داخل القطاع.

وأضاف أن مئات الآلاف من الفلسطينيين استجابوا بالفعل لأمر الإخلاء الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعطى أمس السبت، مهلة مدتها 24 ساعة فقط لسكان شمال غزة للنزوح جنوبًا، قبل بدء الاجتياح البري للقطاع.

وأثار أمر الإخلاء والمهلة التي منحها الجيش الإسرائيلي لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني للنزوح جنوبًا، ردود فعل عربية ودولية منددة.

وقالت الأمم المتحدة، إن الطلب من أكثر من مليون ونصف المليون نسمة في شمال القطاع للنزوح خلال 24 ساعة، "حُكمٌ بالإعدام".