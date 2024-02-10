ليبيا.. هدوء حذر بعد اشتباكات ليلية بين الميليشيات في "غريان"

وحسب مصادر محلية، تشهد مدينة غريان توترا وانتشارا لسيارات مسلحة، على خلفية مداهمة قامت بها عناصر جهاز الدعم والاستقرار، برئاسة عبد الغني الككلي الشهير، لمقر مكافحة الإرهاب برئاسة مختار الجحاوي.

وبحسب المصادر، فإن المقر الذي شهد الاشتباكات يبعد حوالي (10 كم عن وسط مدينة غريان) بالقرب من مخازن أبو معاد، وتمت مصادرة الأسلحة والسيارات الموجودة في مقر مكافحة الإرهاب، ولم تسجل الاشتباكات سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن.

وقالت مصادر محلية لـ"أخبار ليبيا 24" إن المدينة تشهد هدوءا حذرا، تزامناً مع انتشار سيارات وآليات مسلحة للدعم والاستقرار، وسط وفي مداخل ومخارج مدينة غريان.

وأفاد المصدر بخروج رتل تابع لقوة المكافحة باتجاه مدينة غريان، فيما انتشرت قوة من الاستقرار واللواء 555 في مناطق واسعة، من بينها منطقة الهيرة، كما خرجت قوة من أبو سليم لدعمها، والتي تُسمع فيها أصوات الرصاص، حسب الشهود.

ويشهد الوضع الأمني في ليبيا اضطرابًا، من حين إلى آخر، وتتجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد، التي تتطلع إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي بإجراء الانتخابات العامة.