تفاصيل المقترح المصري لإعادة فتح معبر رفح

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد تفاصيل ورقة أعدتها مصر تتضمن مقترحات لإعادة فتح معبر رفح.

ونقلت قناة "العربية/الحدث" على لسان المصادر، إن القاهرة تسعى للحصول على تعهدات لإعادة فتح المعبر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني من دون قيود على دخول المساعدات.

وأشارت إلى أن مصر ستقدم للجانب الأمريكي الورقة التي تتضمن مطالبها.

وأضافت المصادر أن المقترح المصري تضمن انسحابًا إسرائيليًا غير مشروط من كامل المعبر، وما حوله، ثم تشغيله بواسطة عناصر فلسطينية.

وشمل المقترح تشديدًا على ضرورة إدخال المساعدات بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، مع وضع حلول سريعة لتمريرها وآليات تسهل ذلك.

وطالب المقترح بإنهاء أي تواجد إسرائيلي ومنع تل أبيب من التدخل في أي أمور خاصة بالمعبر أو التنسيقات.