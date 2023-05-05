مأساة سوداني نجا من الموت ولكنه فقد صديقه (فيديو)

"رصاص الحرب في السودان لم ينجُ منه أحد"، بهذه الكلمات يروي بشار إبراهيم، بانكسار وحزن، قصة إصابته بطلق ناري ومأساة فقدان صديقه، الذي قضى في أحداث مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور.

يقول إبراهيم ذو السادسة والعشرين عاما، لـ"إرم نيوز"، إنه أصيب برصاصة في رجله قرب منزله، خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة.

وأكد أنه منذ بدء الأحداث، نصب أبناء الأحياء السكنية بنصب "متاريس" كبيرة في الشوارع الرئيسة التي تؤدي إلى منازلهم لتقليل الضرر على الأهالي، وكذلك لتسهيل عملية إسعاف المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وتدخل الاشتباكات في ولاية غرب دارفور أسبوعها الثاني ولا تزال مستمرة، وما إن تهدأ قليلا تارة سرعان ما تشتعل، مع تزايد حصيلة الضحايا دون وجود أرقام دقيقة من قبل السلطات الصحية.