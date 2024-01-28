تحذير فلسطيني من مخطط إسرائيلي لتقليص مساحة غزة

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من مخطط تعد له الحكومة الإسرائيلية لتقليص مساحة قطاع غزة، بذريعة إنشاء عمق أمني "منطقة عازلة"، عبر استقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20%.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال فتوح: "إن هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمينية بالإضافة إلى أنه يشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحاما".