محللون إسرائيليون: "السهم الواقي" ردعت حماس وحزب الله

وأضاف أن "20% من صواريخ الجهاد الإسلامي سقطت داخل القطاع، ما يعد دليلًا على أن الضربات التي تلقتها الحركة خلال السنوات الأخيرة حدّت من قدراتها الهجومية، وأنها لم تتمكن من استعادة تلك القدرات".

وأشار إلى أن "الجهاد لا تزال تبحث عن عمل تكتيكي لإنهاء جولة القتال الحالية، بضغط من الإيرانيين"، متابعًا: "هناك اعتقاد سائد في إسرائيل أن إيران تعمل على الحيلولة دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وتابع: "بالنسبة للإيرانيين، فإن القبول بالتهدئة في الوقت الحالي سيكون استسلامًا كاملًا لإسرائيل، خاصة بعد تعرض الجهاد الإسلامي لضربة عسكرية شديدة، وعدم نجاح الحركة، حتى اللحظة، بتحقيق أي إنجاز عسكري".

وبحسب يهوشع، فإن "نتائج العملية العسكرية الحالية تُظهر تراجع الدعم الإيراني لحركة الجهاد الإسلامي التي تتلقى تمويلًا بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا من إيران"، قائلًا: "حماس تكتفي بلعب دور المتابعة وترغب باتفاق لوقف إطلاق النار".

خطر حقيقي

ويرى المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، أن "الخطر الحقيقي لإسرائيل في الوقت الحالي يتمثل بحركة الجهاد الإسلامي التي تحاول، كل بضعة أشهر، الدخول بمواجهة عسكرية جديدة".

وأوضح هرئيل أن "حركة حماس بالمقابل تفضل، من منطلق اعتبارات خاصة بها، إشعال المواجهة مع إسرائيل في ساحات أخرى غير خاضعة لسيطرتها، وتحديدًا في القدس والضفة الغربية"، متابعًا: "إسرائيل بدورها تفضل عدم الدخول في صراع مباشر مع حماس".