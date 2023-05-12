لماذا لا تنضم حماس إلى جولة القتال بعملية "السهم الواقي"؟

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، "يبدو أن الجواب الأساسي على السؤال هو الردع الإسرائيلي: بدءًا بتنفيذ سياسة الاغتيالات المستهدفة، وإلحاق أضرار قاتلة بالبنية التحتية للحركة، في حال حدوث تصعيد واسع".

وقال إنه منذ عملية "حارس الأسوار"، بدأ منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، تغييرًا هامًا في السياسة تجاه حماس في قطاع غزة، وكذلك تجاه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. والمتمثل أساسا بإنتاج "أصول اقتصادية مدنية" لحماس، يتم استخدامها عند اللزوم كأدوات ضغط، لا سيما أن الأرقام تشير إلى زيادة "تكلفة الخسارة" عليها.

العمال

ووفقا للتقرير، يدخل اليوم نحو 18500عامل من قطاع غزة للعمل في إسرائيل. ويكسب كل منهم ما بين 6000 و 7000 شيكل (نحو 1900 دولار) في المتوسط شهريًا في قطاعات البناء أو النسيج أو الزراعة. والتفاوتات في الأجور كبيرة جدا في الأعمال بقطاع غزة، حيث يكسب العمال 20 شيكلا فقط في اليوم (5 دولارات ونصف الدولار).

وأوضح مصدر أمني "بالنسبة للفلسطيني العادي، فإن تصريح العمل في إسرائيل يشبه الفوز في اليانصيب. فهو يحسن حياته بشكل جذري، ونرى كيف يشترون السيارات ويبنون المنازل. فهي قلبت حياته رأسًا على عقب".

ولفت التقرير، إلى أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، يعيلون مئات الآلاف من ذويهم في قطاع غزة. ويعتبر عمال غزة أرباب العمل الإسرائيليين ثاني أكبر مشغل لهم في قطاع غزة بعد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

يذكر أنه منذ بداية عملية "السهم الواقي"، تم إيقاف دخول العمال إلى إسرائيل.