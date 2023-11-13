محللون لـ"إرم نيوز": وضعية اشتباك جديدة بين حزب الله وإسرائيل

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تصعيدًا كبيرًا بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهو ما وصفه محللون عسكريون بالوضعية الجديدة للاشتباك بين الطرفين.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي عمر معربوني لـ" إرم نيوز"، إن "وضعية جديدة حلت اليوم مكان قواعد الاشتباك السابقة، وتقوم على الحرب المقيدة في السقف والمكان والعمق".

وأوضح معربوني أن "المكان والعمق متغيران، أما السقف فهو يتعلق بنوع الأسلحة المستخدمة"، مبينًا أن "الحرب في مستوى محدد الآن.. وفي حال التحول لمواجهة شاملة ستكون بالتدرج".