الذباب يغزو مناطق في السودان وسط تحذيرات من كارثة صحية

يهدد الانتشار الكثيف للذباب الوضع الصحي في العاصمة الإدارية بورتسودان، ويمضي نحو كارثة صحية أكبر في ولاية البحر الأحمر، شرق السودان، تزامنًا مع تردي الأوضاع البيئية، وظهور بعض الأمراض، مثل حمى الضنك والكوليرا.

وعقب اندلاع الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي، نزح آلاف المواطنين من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، بعد أن أعلنها القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عاصمة إدارية.