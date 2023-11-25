وفاة 24 شخصًا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان

وناشد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، المواطنين بضرورة تفريغ وتجفيف وغسل صهاريج وأواني حفظ المياه كل 3 أيام وتعريضها للشمس لمنع توالد بعوضة (الإيديس) المسبب لحمي الضنك داخل المنازل.

وسبق أن قالت منظمة الصحة العالمية، إن هنالك أكثر من 3 ملايين شخص معرضون للإصابة بالكوليرا في السودان في ظل انهيار تام لأنظمة الصحة بالبلاد.

ويتعرض ملايين السودانيين، منذ أبريل/ نيسان الماضي، للأمراض ومخاطر جمة بسبب الحرب التي أدت إلى مقتل نحو 10 آلاف مدني، وفقدان ملايين للمآوى والغذاء ما يضاعف من معاناة المدنيين خلال الفترة المقبلة ما لم تتوقف الحرب.