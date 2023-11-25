السودان.. مقتل 20 مدنيًا إثر قصف جوي ومدفعي في الخرطوم وأم درمان

قُتل ما لا يقل عن 20 مدنيًا، الجمعة؛ إثر قصف جوي استهدف منطقة السوق المركزي في العاصمة الخرطوم، وآخر مدفعي وقع في منطقة "القماير" بمدينة أم درمان.

وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد كندشة، لـ"إرم نيوز"، إن "ما لا يقل عن عشرة مدنيين قتلوا إثر غارة جوية شنها الجيش السوداني، عصر الجمعة، على السوق المركزي جنوب الخرطوم".

وبيّن أن السوق المركزي يعد حاليًا أكبر تجمع تجاري في الخرطوم، لتداول البضائع والخضروات التي تأتي من ولاية الجزيرة القريبة، ويرتاده مواطنون من مناطق "شرق النيل، وجنوب الخرطوم، وسوبا السمير، وبحري"، لافتا إلى أن أي قصف مدفعي أو جوي سيخلّف عشرات الضحايا وسط المدنيين.