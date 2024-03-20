اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الحوثي منازل في البيضاء إلى 9

ارتفع عدد القتلى اليمنيين من ضحايا تفجير نفذه عناصر من ميليشيا الحوثي على منازل للمدنيين، في محافظة البيضاء، إلى 9 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر محلية في البيضاء، لـ"إرم نيوز"، إن من بين الضحايا والمفقودين أسرة كاملة انهار منزلها كليًا أثناء تفجير عناصر من ميليشيا الحوثي منزلين مجاورين، في حيّ "الحفرة" بمديرية رداع، شمال غرب محافظة البيضاء.

وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي فخخت منزلين متلاصقين يعودان لأسرتين يمنيتين؛ انتقامًا لمقتل 3 من عناصرها، بينهم قيادي أمني يتبع للميليشيا.

وقُتل القيادي في الميليشيا إثر كمين مسلح، يوم الأحد الماضي، عقب مقتل أحد أفراد الأسرتين المستهدفتين برصاص مرافقي القيادي الحوثي، قبل نحو عام.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي فجّرت المنزلين رغم كونهما يقعان وسط حي سكني مكتظ، ما أدى إلى سقوط منازل أخرى، أحدها انهار بالكامل على ساكنيه، فيما تسبب الانفجار بأضرار جزئية في 3 منازل أخرى، وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.