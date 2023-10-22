ملف إسكان نازحي "الفيضانات" عالق بين طرابلس وبنغازي

رغم وعود الحكومتين الليبيتين، واحدة في طرابلس، وأخرى في بنغازي، بإيجاد حل قريب لأزمة النازحين في أعقاب الإعصار المتوسطي "دانيال"، الذي ضرب شرق البلاد قبل 40 يومًا، إلا أن إسكانهم لم يتم بعد، وهو ما من شأنه أن يزيد معاناتهم، لا سيما مع اقتراب موعد التحاق أبناء درنة بمدارس يقطن بها المنكوبون، في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري.

وانعكس الانقسام السياسي في البلاد سلبًا على حالة سكان المناطق المنكوبة في شرق ليبيا، بعدما انتهت مآل 8% من سكان مدينة درنة إلى الموت تحت الركام أو غرقًا في البحر جراء الفيضانات المدمرة، التي ضربت البلاد، ليلة الـ10 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ومسحت ربع أحيائها من الخريطة، عقب انهيار سدين في حادثة غير مسبوقة لم يكن لها مثيل في القرن الـ21.

وتسبب إعصار "دانيال" بمقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، وفُقدان نحو 10 آلاف آخرين في مدينة، يُقدّر عدد سكانها بنحو 200 ألف نسمة نزح منهم أكثر من 43 ألف شخص.