المبعوث الأممي يبدي مخاوفه من التجاوب الليبي بشأن إعادة إعمار درنة

قال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، اليوم الإثنين، إنه يشعر بالقلق إزاء ظهور "مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة" من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية، بشأن إعادة إعمار درنة حيث أدت فيضانات مدمرة إلى مقتل آلاف الأشخاص الشهر الماضي.

وأضاف المبعوث عبدالله باتيلي في بيان، "إن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطي نتائج عكسية وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة".