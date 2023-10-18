هنية يدعو إلى إدانة دولية صريحة لـ" مجزرة المعمداني"

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "الفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج للتنديد بمجزرة مستشفى المعمداني الوحشية"، كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإدانة صريحة للمجزرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها هنية المقيم في قطر، مساء اليوم الثلاثاء، بعد استهداف إسرائيل مستشفى في غزة، أسفر عن 500 قتيل على الأقل.

وقال: "لا لأرباع الحلول أو أنصافها، ومع الدم في غزة لا لأنصاف الكلمات، وثقتنا بالمملكة العربية السعودية، وكل الدول العربية والإسلامية المتواجدة في جدة غدًا، مرتفعة لوضع حلول جذرية".

وقال هنية إن "العدو واهم إن ظن أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية أو تدفع شعبنا للاستسلام"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "لا تحترم قيمًا أو قوانين أو شرائع".