إدانات عربية ودولية لإسرائيل بعد قصفها مستشفى في غزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى وقف العنف "غير المسبوق في غزة" بعد الضربة القاتلة على المستشفى، وقال إن الهجوم على مستشفى في غزة هو "أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".

وكتب أردوغان على منصة إكس: "أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

إيران وصفت الهجوم بالـ "خسيس"، وبأنه يشكل "جريمة حرب همجية".

عربياً

استنكر أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات استهداف إسرائيل لمستشفى في قطاع غزة.

وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن "المأساة الإنسانية والمشاهد المروعة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني في غزة تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني الذي يكفل حمايتهم".

الخارجية السعودية نددت بأشد العبارات "بالجريمة الشنعاء" التي ارتكبتها إسرائيل.

قطر نددت "بأشد العبارات"، واستنكرت الخارجية القطرية، في بيان، القصف الإسرائيلي للمستشفى، وقالت إن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وصف قصف المستشفى بأنه "مذبحة" وقال إنه يشكل "جريمة حرب" لا يمكن الصمت إزاءها.

وكانت الخارجية الأردنية قالت، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني"، وحمّلت إسرائيل مسؤولية ما وصفته بـ "التطور الخطير".

مصر أدانت "بأشد العبارات" القصف على المستشفى، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر "تدين بأشد العبارات" قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع مئات القتلى والجرحى، ووصفته بأنه يشكل "انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية".

الرئاسة السورية، وصفت الضربة الجوبة على المستشفى بأنها "واحدة من أبشع المجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وأكثرها دموية".

وحمّلت الرئاسة السورية "الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية المجزرة".

جمهورية اليمن أعربت عن "إدانتها بأشد العبارات، جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة"، وقالت الخارجية اليمنية في بيان إن قصف المستشفى "جريمة ضد الانسانية يجب ان يعاقب مرتكبيها"

الخارجية العراقية قالت في بيان إنها تدين "بأشد العبارات قصف سلطة الاحتلال لمستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة" ووصفت تلك الهجمات بأنها "انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية".

كذلك أدانت حكومة إقليم كردستان العراق "الهجوم الذي وقع اليوم على مستشفى المعمداني في غزة". وقالت إنها تجدد التأكيد على أن "الحرب والهجمات العسكرية ليست الحل للمشاكل"، داعية "المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحماية المدنيين الأبرياء من الخطر".

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أدان قصف المستشفى، وطالب "الغرب بوقف هذه المأساة فورا".