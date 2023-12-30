شهود عيان لـ"إرم نيوز": 6 قتلى إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة في غزة

وأضافوا أن المركبة اشتعلت لأكثر من ساعة كاملة في مكان الاستهداف دون تواجد لطواقم الدفاع المدني، وقامت مجموعة من المواطنين المتبقين في المكان بإطفاء السيارة يدويًا.

وأوضحوا أن المواطنين قاموا بنقل 6 جثامين متفحمة إلى مستشفى المعمداني، شرق مدينة غزة، من خلال عربات الأحصنة المتواجدة في المكان.

هوية القتلى لم تُكشف بعد

من جانبه، قال نائب مدير مستشفى المعمداني فادي ذياب إن 6 مواطنين مجهولي الهوية وصلوا، بعد ظهر اليوم السبت، إلى قسم الاستقبال والطوارئ عبارة عن جثث متفحمة.

وأضاف ذياب، لـ"إرم نيوز"، أنه لا يوجد متسع داخل ساحة المستشفى يمكن أن تحتمل تواجد أو دفن جثث جديدة، مشيرًا إلى أن بعض العاملين داخل المستشفى سيتولون عملية الدفن خلال مدة أقصاها 24 ساعة؛ لإعطاء الفرصة للتعرف عليهم.