شهود عيان لـ"إرم نيوز": 6 قتلى إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة في غزة
استهدفت مُسيرة إسرائيلية مركبة مدنية جنوب مدينة غزة بصاروخين على الأقل، اليوم السبت، ما أدى لمقتل 6 فلسطينيين على الفور، واشتعال النار في المركبة.
وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن صاروخين سقطا على مركبة مدنية بيضاء اللون بالقرب من الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، أدى لقتل جميع من فيها وتدمير المركبة بالكامل.
وأضافوا أن المركبة اشتعلت لأكثر من ساعة كاملة في مكان الاستهداف دون تواجد لطواقم الدفاع المدني، وقامت مجموعة من المواطنين المتبقين في المكان بإطفاء السيارة يدويًا.
وأوضحوا أن المواطنين قاموا بنقل 6 جثامين متفحمة إلى مستشفى المعمداني، شرق مدينة غزة، من خلال عربات الأحصنة المتواجدة في المكان.
هوية القتلى لم تُكشف بعد
من جانبه، قال نائب مدير مستشفى المعمداني فادي ذياب إن 6 مواطنين مجهولي الهوية وصلوا، بعد ظهر اليوم السبت، إلى قسم الاستقبال والطوارئ عبارة عن جثث متفحمة.
وأضاف ذياب، لـ"إرم نيوز"، أنه لا يوجد متسع داخل ساحة المستشفى يمكن أن تحتمل تواجد أو دفن جثث جديدة، مشيرًا إلى أن بعض العاملين داخل المستشفى سيتولون عملية الدفن خلال مدة أقصاها 24 ساعة؛ لإعطاء الفرصة للتعرف عليهم.