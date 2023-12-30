أونروا لـ"إرم نيوز": وجودنا في غزة غير مرتبط برغبة جهات أو أشخاص

علق المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة عدنان أبو حسنة، على مطالبات إسرائيلية بتصفية المنظمة وإنهاء عملها في القطاع، مشيراً إلى أن العبء الملقى على كاهل "أونروا" يفوق قدرة دول.

وقال أبو حسنة لـ "ارم نيوز"، إن "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها الحديث عن تصفية أونروا ووقف تمويلها، ولكن في النهاية وجودها لن يكون مرتبطاً برغبة بعض الجهات أو الأشخاص أو بعض المشرعين".

وأضاف: "من يريد تغيير طبيعة عمل أونروا عليه الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتصويت هناك بالأغلبية، أما غير ذلك فالأمر صعب".

وفيما يتعلق باتهام بعض الجهات الفلسطينية للمنظمة الدولية بالتقصير، أكد أبو حسنة أن "أونروا بقيت وحيدة بقطاع غزة، وهي الجسم الوحيد المتماسك الذي يقدم خدمات لمليون و900 ألف فلسطيني من السكان والنازحين".