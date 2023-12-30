أونروا لـ"إرم نيوز": وجودنا في غزة غير مرتبط برغبة جهات أو أشخاص
علق المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة عدنان أبو حسنة، على مطالبات إسرائيلية بتصفية المنظمة وإنهاء عملها في القطاع، مشيراً إلى أن العبء الملقى على كاهل "أونروا" يفوق قدرة دول.
وقال أبو حسنة لـ "ارم نيوز"، إن "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها الحديث عن تصفية أونروا ووقف تمويلها، ولكن في النهاية وجودها لن يكون مرتبطاً برغبة بعض الجهات أو الأشخاص أو بعض المشرعين".
وأضاف: "من يريد تغيير طبيعة عمل أونروا عليه الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتصويت هناك بالأغلبية، أما غير ذلك فالأمر صعب".
وفيما يتعلق باتهام بعض الجهات الفلسطينية للمنظمة الدولية بالتقصير، أكد أبو حسنة أن "أونروا بقيت وحيدة بقطاع غزة، وهي الجسم الوحيد المتماسك الذي يقدم خدمات لمليون و900 ألف فلسطيني من السكان والنازحين".
وتابع أن "المساعدات قليلة، ولكننا سنواصل تقديمها، وعلى الجميع أن يدرك أن هذا العبء كبير ويفوق قدرة دول".
واستكمل أبو حسنة: "ما يدخل من مساعدات حوالي 80 شاحنة يومياً وغزة بحاجة لمئات الشاحنات إضافة لفتح الخط التجاري لإدخال البضائع وقبل كل ذلك يجب تطبيق وقف شامل لإطلاق النار لتمكيننا من إيصال المساعدات لجميع المناطق".
وفيما بتعلق باستهداف الجيش الإسرائيلي لطواقم الوكالة بغزة، قال أبو حسنة: "لا مكان آمناً في غزة والكل معرض للاستهداف؛ قتل من طواقمنا 144 موظفاً، ودمرت 124 منشأة بالاستهداف المباشر أو غير المباشر".
وأضاف: "تعرضت حافلاتنا لإطلاق النار ولكننا سنواصل العمل ولا يمكننا التراجع".
ولفت إلى "إدخال المساعدات مناطق لشمال قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية ولكننا توقفنا بالأمس بعد إطلاق النار على طواقمنا".