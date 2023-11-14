جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يجهز على قيادات في داعش

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، من قتل قيادات بارزة في تنظيم داعش الإرهابي، بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات طويلة في وادي زغيتون ضمن محافظة كركوك، شمال البلاد، بحسب ما أعلن الجيش، اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أن "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية لملاحقة بقايا تنظيم داعش، إذ نفذ عملية نوعية امتازت بالمهنية العالية في وادي زغيتون ضمن محافظة كركوك، أسفرت عن قتل 3 إرهابيين، من بينهم ما يسمى آمر قاطع الرياض وآخر اقتصادي هذا القاطع في داعش".

وأضاف رسول أن "هذه العملية بإسناد من طيران الجيش الذي أجهز على الإرهابي الأول، أما المجرم الثاني فكان يرتدي حزامًا ناسفًا وبعد محاصرته فجّر نفسه بعد الاشتباك معه، فيما تمت محاصرة الإرهابي الثالث في أحد المنازل المهجورة وكان يحمل مجموعة من الرمانات اليدوية، حيث تم الاشتباك معه أيضا وقتله".

فيما قالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "قتل قيادات تنظيم داعش تم بعد اشتباكات عنيفة معهم استمرت أكثر من ست ساعات، ما دفع إلى تدخل الطيران، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر من جهاز مكافحة الإرهاب، وإصابة اثنين آخرين".