العراق يعلن اعتقال 5 قيادات بارزة بتنظيم داعش

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، ظهر اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مجموعة مكونة من 5 قيادات بارزة في تنظيم داعش، "تعد من أخطر المجاميع الإرهابية، بعد متابعتها لأشهر طويلة".

وذكر الجهاز في بيان أنه استطاع التوصل لقيادات داعش الخمسة "بعد الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل (8) عناصر بالتنظيم في طوزخورماتو في الثاني من شهر مارس الماضي، حيث استخلصت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب المعلومات من الأجهزة الإلكترونية للقتلى التي تمت مصادرتها.