العراق يعلن اعتقال 5 قيادات بارزة بتنظيم داعش
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، ظهر اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مجموعة مكونة من 5 قيادات بارزة في تنظيم داعش، "تعد من أخطر المجاميع الإرهابية، بعد متابعتها لأشهر طويلة".
وذكر الجهاز في بيان أنه استطاع التوصل لقيادات داعش الخمسة "بعد الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل (8) عناصر بالتنظيم في طوزخورماتو في الثاني من شهر مارس الماضي، حيث استخلصت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب المعلومات من الأجهزة الإلكترونية للقتلى التي تمت مصادرتها.
وكشف البيان أن هذه المجموعة متخصصة بتحوير الطائرات المسيرة لاستخدامها في الأسلحة الكيماوية وحمل القنابل بالإضافة إلى تحوير الصواريخ التقليدية إلى صواريخ موجهة، والكثير من "الأعمال الإرهابية الأخرى".
وبالرغم من مرور أكثر من ست سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش؛ فإن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.
ويواصل عناصر التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة يوقِع خلالها عددًا من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.