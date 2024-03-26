"ترتيبات اليوم التالي".. ما دلالات توقيت زيارة هنية إلى طهران؟

ويقول نجم إن الزيارة ستكون بالتأكيد من أجل تنسيق ميداني وعسكري وأمني يحتاج لمتابعات إلى جانب الحاجة للدعم العسكري والمالي الذي سيكون جزءاً من هذه الزيارة، والذي هو جزء من تقديم حماس نفسها باعتبارها المقرر في الشأن الفلسطيني خاصة مع التعاطف العربي والإسلامي الواسع مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.

من جهته علّق الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود بالقول إن إيران تحاول أن تظهر بمظهر اللاعب الإقليمي الذي لا يمكن تجاهله في أي ترتيبات قادمة للمنطقة وكذلك هنية وجد فرصة ليظهر بأنه لا يزال جزءاً من المعادلة الفلسطينية ولم تنته حركته وقدرتها على التأثير تحت ضربات جيش الجيش الإسرائيلي وسيطرته الكاملة على قطاع غزة.

ولفت قاعود في حديث لـ "إرم نيوز"، إلى أن هذه الزيارة لربما تأتي بمردود سلبي على حركة حماس فإذا كان لدى دول الإقليم العربية نوايا باستيعاب حماس ضمن أي ترتيبات سياسية قادمة، فهي ستتردد الآن وبعد زيارته لطهران واستقباله على السجادة الحمراء وبمراسم رئاسية، وكذلك منظمة التحرير بفكرة استيعاب حماس كجزء من النظام السياسي الفلسطيني وتلك الزيارة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من العزلة لحركة حماس.

وبيّن أن تزامن الزيارة مع قرار مجلس الأمن الذي قضى بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يؤكد على أن القرار السياسي والعسكري لحركة حماس ما زال معلقًا في طهران.

وأوضح قاعود، ولأن الشكل البنيوي للتنظيم داخل حركة حماس على عكس التنظيمات الأخرى فإن المجلس العسكري هو من يقرر داخل المكتب السياسي، بمعنى أن ما يريده السنوار والضيف الذين يتبعون تعليمات طهران هو ما ينفذه القيادة السياسية في الدوحة من هنية ومشعل وأبو مرزوق.

ونوّه إلى أن الخلاف بين "حماس الداخل" و"حماس الخارج" بدأ يطفو على السطح وبدأت الفجوة بالإتساع وما زيارة هنية إلى طهران إلا المحاولة الأخيرة لردم الهوة وتقريب وجهات النظر لإتمام صفقة تبادل والوصول إلى هدنة.