إيطاليا: مجموعة السبع تعمل مع إسرائيل لإيجاد مخرج سريع للحرب

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، إن "دول مجموعة السبع تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لإيجاد مخرج سريع من المرحلة العسكرية"، مع بدء إيطاليا رئاستها لمجموعة السبع لمدة عام.

ونقلت وزارة الخارجية الإيطالية عن تاياني قوله في بيان، إنه يتعين على دول مجموعة السبع أن تعمل على الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين في غزة والضغط على إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية.