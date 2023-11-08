مجموعة السبع تؤكد دعمها "هدنات وممرات إنسانية" في غزة

أعلنت مجموعة السبع دعمها إعلان هدنات وممرات إنسانية مؤقتة في حرب غزة، لتسهيل دخول المساعدات وحركة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن، لكنها لم تدع إلى وقف إطلاق النار.

اتفق أعضاء المجموعة على أن الحل القائم على وجود دولتين هو الطريق الوحيد إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.

وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو "نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة... ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".