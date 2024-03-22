"وقف مستدام لإطلاق النار".. ما هي أبرز بنود مشروع القرار الأمريكي حول غزة؟

تضمن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية على مجلس الأمن الدولي، "وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار" في قطاع غزة، هدفه "حماية المدنيين من جميع الأطراف".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية أبرز بنود مشروع القرار، التي اشتملت أيضا على "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن".

ويدعو مشروع القرار، إلى "استغلال وقف إطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720".

ويطالب "جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أن بلاده حليفة إسرائيل طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة الذي يتضور سكانه جوعًا ويُقتل العشرات منهم يوميًا تحت وابل القصف، بحسب وكالة "فرانس برس".

بدورها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديفيد برنيع يعود الجمعة إلى الدوحة حيث سيلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وكذلك رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتتوسط البلدان الثلاثة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى هدنة تتيح وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.

وأعلن بلينكن المشروع الذي يعبر عن تغيير في الموقف الأمريكي الأربعاء في المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى في جولته في الشرق الأوسط التي قادته إلى مصر الخميس على أن يحل الجمعة في إسرائيل.