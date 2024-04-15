المبعوث الأممي يحذر من عواقب إهمال العملية السياسية في اليمن

حذر مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، من عواقب إهمال العملية السياسية في اليمن والمجازفة بفرصة تحقيق السلام، مشددًا على ضرورة عدم ربط حل الصراع في اليمن، بتسوية القضايا الأخرى.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لمناقشة آخر التطورات وجهود السلام في اليمن، وفق منشورات أوردها حساب مكتب غروندبرغ الإعلامي على منصة "إكس".

وأعرب المبعوث الأممي عن مخاوفه، من العواقب الوخيمة، إزاء إهمال العملية السياسية في اليمن، والسير نحو مسار التصعيد، الذي لن يقتصر تأثيره على اليمن فقط، بل وعلى المنطقة بأكملها.