المبعوث الأمريكي: يجب التوصل إلى حل دبلوماسي في اليمن
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج اليوم الأربعاء، إن ضغوط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهدف إلى حماية حركة الشحن في البحر الأحمر ربما يثني جماعة الحوثي اليمنية عن شن هجمات على السفن، لكن في نهاية المطاف لا بدَّ من التوصل إلى حل دبلوماسي.
ويشنّ الحوثيون الذين يُسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن المطلّ على البحر الأحمر، عشرات الهجمات بصواريخ ومسيّرات ضدّ سفن تجاريّة منذ أكثر من أربعة أشهر، "تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزّة" حسب ما تعلن الميليشيا.
وصعّدت الميليشيا هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلنت مؤخرًا توسيع دائرة هجماتها لتشمل المحيط الهندي في اتجاه رأس الرجاء الصالح.
وأعلن الحوثيون في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، بعد الضربات التي نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليمن.